В пятницу, 11 августа, стартовал 2-й тур чемпионата Украины во Второй лиге. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 2-й тур

Кудровка – ВАСТ – 9:0

Голы: Коваль, 5, 44, 50, Жикол, 30 (пен), Кербаль, 53 (авт), Волошин, 64, Кулик, 66, Пластун, 68, Лещенко, 80

Звягель – Тростянец – 4:1

Голы: Волынец, 7, Ващишин, 10, Ндукве, 31, Майтак, 82 – Томенко, 18

ЮКСА – Кремень-2 – 8:1

Голы: Махнев, 8 (пен), Бейер, 12, Кос, 36, 73, Харченко, 44, Цуркан, 52, Евдокимов, 62, Ювхимец, 78 – Рокотянский, 70 (пен)

ВАСТ в первом туре проиграл Дружбе 1:7, а от Кудровки получил целых 9 "сухих" мячей. Все началось с грубого ляпа кипера, пропустившего в ближний угол после дальнего удара уже на 5-й минуте. До перерыва хозяева забили еще дважды, а во втором тайме поймали кураж.

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Защита и кипер ВАСТа позволяли делать с собой все, что угодно. Как следствие, 9:0 в пользу Кудровки.

Устроила погром и ЮКСА, которая накидала 8 голов в ворота второй команды Кременя. Гости ответили только одним голом с пенальти.

На этом фоне результат матча Звягель – Тростянец можно считать очень скромным. "Лишь" 4:1 в пользу команды Юрия Максимова, которая возглавляет турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка в двух стартовых турах.