Нинішній розіграш Другої ліги не буде завершений з повним переліком учасників.

Миколаївський ВАСТ офіційно оголосив про припинення виступів у чемпіонаті.

Нива Бузова – Карпати: онлайн-відеотрансляція битви лідерів Першої ліги

Клуб планував змінити назву на Миколаїв 1920, але з початку сезону мав фінансові проблеми і тричі не зміг вчасно з'явитися на матчі. Результати були відповідні – передостаннє місце у Другій лізі. За іронією долі, ВАСТ знявся з чемпіонату після першої перемоги (2:1 проти Реал Фарми).

Тепер у Другій лізі залишилося 14 з 15 команд, які розпочинали розіграш.

Спогади про Коноплянку, творіння Гі Ру та Ірурети, Льєрс у небутті: клуби з ЛЧ у нижчих дивізіонах