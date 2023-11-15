"Футбольный клуб Реал Фарма с нового сезона меняет название, а потому запускает конкурс на разработку новой эмблемы! В связи с изменением названия с ФК Реал Фарма на ФК Фарма и необходимостью обновления клубной эмблемы мы запускаем конкурс на лучший вариант от болельщиков. Новый логотип должен быть современным и минималистическим, выполнен в официальных цветах и содержать отсылку на наш родной город Одессу, а также историю клуба.

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Участие в конкурсе может принять любой желающий! Конкурс стартует 14 ноября и продлится до 10 февраля 2024 года. Лучшие варианты будут выставлены на обсуждение болельщиков, а окончательное решение примет совет директоров клуба! Для участия в конкурсе присылайте ваши варианты логотипа по электронному адресу – newlogo@real-farma.com.ua. Победитель гарантированно получит вознаграждение. Следите за дальнейшей информацией!" – информирует пресс-служба клуба.

Добавим, что Реал Фарма занимает 13-ю строчку украинской Второй лиги, набрав 11 очков за 14 матчей.

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