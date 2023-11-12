В воскресенье 17-й тур третьего по силе дивизиона продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 17-й тур

Нива В – Дружба – 1:1

Голы: Загорулько, 38 – Сомов, 40

Чайка – Карпаты-2 – 1:3

Голы: Шакун, 81 – Сидун, 25, Скороход, 57, 90+3

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В первом матче дня Дружба на выезде расписала боевую ничью с Нивой В. Хозяева вышли вперед в конце первого тайма: Швец навесил в штрафную площадку и Загорулько, который параллельно является владельцем и президентом винницкого клуба, головой забросил голкиперу за шиворот.

Не прошло и двух минут как представители Киевской области отыгрались – защитник не дотянулся до мяча, чтобы прервать прострельную передачу с левого фланга, и Сомов легко замкнул мимо голкипера. Второй тайм прошел без голов. Ничья принесла Дружбе 32 очка и опустила на третью строчку турнирной таблицы, Нива В с 19-ю пунктами девятая.

Карпаты-2 в гостях неожиданно одолели Чайку. Команды буквально "месили болото" на поле до 25-й минуты, когда Сидун добил сферу в сетку после навеса со штрафного. После перерыва Скороход убежал на свидание с голкипером Чайки и удвоил преимущество "львов", пробив в дальний угол.

В конце матча Шакун зажег интригу, закрутив в ворота с углового. Но уже в добавленное время Скороход оформил дубль, поставив "болотную" точку в матче. Карпаты-2 набрали 20 очков и поднялись на седьмое место, Чайка с 31-м баллом опустилась на четвертую строчку.

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