"Футбольний клуб Реал Фарма з нового сезону змінює назву, а тому запускає конкурс на розробку нової емблеми! У зв’язку зі зміною назви з ФК Реал Фарма на ФК Фарма та необхідністю оновлення клубної емблеми, ми запускаємо конкурс на найкращий варіант від вболівальників. Нове лого має бути сучасним та мінімалістичним. Виконане в офіційних кольорах та містити посилання на наше рідне місто Одесу, а також історію клубу.

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Участь у конкурсі може взяти кожен охочий! Конкурс стартує 14 листопада та триватиме до 10 лютого 2024 року. Найкращі варіанти будуть виставлені на обговорення вболівальників, а остаточне рішення ухвалить рада директорів клубу! Для участі у конкурсі надсилайте ваші варіанти логотипу на електронну адресу – newlogo@real-farma.com.ua. Переможець гарантовано отримає винагороду. Слідкуйте за подальшою інформацією!" – інформує прес-служба клубу.

Додамо, що Реал Фарма посідає 13-ту сходинку української Другої ліги, набравши 11 очок за 14 матчів.

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