Профессиональный статус в сезоне 2024/25 могут получить 7 клубов.

В следующем сезоне розыгрыша Второй лиги чемпионата Украины по футболу могут принять участие новые команды, имеющие любительский статус. Об этом сообщает портал Украинский футбол.

Вторая лига: Рух одолел Карпаты во львовском дерби вторых команд, Скала на выезде перестреляла Кудровку

Среди потенциальных участников называют: Куликов-Юность (Верхняя/Нижняя Белка), Феникс (Подмонастырь), Пенуэл (Кривой Рог), Пробой (Городенка), Подоляны (Тернополь), Титан (Одесса), ФАПФ (Ивано-Франковск).

Напомним, в настоящее время во Второй лиге Украины сыграно 15 туров. Лидером соревнований является Чайка (Борщаговка), которая имеет в своем активе 34 турнирных пункта.