"Не трудно было привыкнуть к игре со старшими ребятами на сборах с Боруссией Д II? Эти сборы были непродолжительными. За 8 дней мы сыграли 1 спарринг против команды лиги 2. Каждый сыграл по 45 минут. Тренер Ян Циммерманн сказал, что я ему понравился за свое желание, понимание игры. 5 дней мы тренировались в двухразовом режиме. Один день отдыхали и два дня в облегченном формате.

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После возвращения в Германию я вернулся в U-19. Тренер Боруссии Д II сказал, что будет привлекать меня к тренировкам с ними и в этом сезоне, возможно, дебютирую на взрослом уровне в третьей Бундеслиге. Меня уже заявили. Не хочу забегать далеко наперед", – поделился Кревсун в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Даниил – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022 года он присоединился к немецкому Пройссену, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д. В текущем сезоне провел 22 матча за U-19 во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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