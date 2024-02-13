"Не важко було звикнути до гри зі старшими хлопцями на зборах з Борусією Д ІІ? Ці збори були нетривалими. За 8 днів ми зіграли 1 спаринг проти команди ліги 2. Кожен зіграв по 45 хвилин. Тренер Ян Циммерманн сказав, що я йому сподобався за своє бажання, розуміння гри. 5 днів ми тренувалися в дворазовому режимі. Один день відпочивали та два дні в полегшеному форматі.

Український хавбек продовжив контракт з Борусією Д – вихованець Шахтаря за крок від головної команди "джмелів"

Після повернення до Німеччини я повернувся до U-19. Тренер Борусії Д II сказав, що буде залучати мене до тренувань з ними і цього сезону, можливо, дебютую на дорослому рівні в третій Бундеслізі. Мене вже заявили. Не хочу забігати далеко наперед", – поділився Кревсун в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Данило – вихованець Шахтаря. У вересні 2022 року він приєднався до німецького Пройссена, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д. У поточному сезоні провів 22 матчі за U-19 у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.

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