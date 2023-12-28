"Самый сильный украинский вратарь – Андрей Лунин из испанского Реала. Прежде всего, у него незаурядный менталитет. Украинец неоднократно доказывал свое умение держать удар.

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Он сохранял хладнокровие даже тогда, когда тренеры мадридцев не скрывали, что ему в Реале особо ничего не светит. Лунин продолжал спокойно делать свое дело и все-таки доказал, что на него можно всегда рассчитывать. Андрей поражает всесторонней подготовкой, я не вижу в его действиях недостатков. Это топ-уровень", – сказал Шуст в комментарии Sport.ua.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 4 встречах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

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