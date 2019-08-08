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Украинский голкипер получил длительную дисквалификацию за расизм

20:40 363 Читати українською
Украинский голкипер получил длительную дисквалификацию за расизм
Константин Махновский / ФК Вентспилс

Голкипер Вентспилса Константин Махновский вскоре после перехода успел заявить о себе с неприятной стороны.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет выбрал наказание для украинского вратаря Константина Махновского, который отличился проявлением расизма.

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Футболист вынужден пропустить 10 поединков. Наказание распространяется на матчи под эгидой УЕФА.

В конце матча квалификации Лиги Европы против мальтийской Гзира Юнайтед Махновский оскорбил игрока соперника Амаду Самба. После этого между футболистами произошел конфликт. Самб получил дисквалификацию на 2 поединка.

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Теги
Лига Европы Украинцы за рубежом Константин Махновский Константин Махновский Вентспилс Вентспилс Расизм в футболе Гзира Гзира
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