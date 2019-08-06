Наші за кордоном. Українська вечірка в Бельгії, Шестаков і Петряк феєрять в Угорщині, чудовий дебют Бондаренка

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулий вікенд.

З кожним тижнем все більше чемпіонатів повертається у гру. За винятком кількох ліг, футбольна відпустка в Європі завершена. А це означає, що настав час повертатися і нашій рубриці. Черговий сезон для нас буде дещо оновленим. Перше нововведення – відсутність статистики. Безперечно, вона виконує інформативну функцію, проте суттєво збільшує матеріал і перетворює його на лонгрід, який іноді просто важко гортати донизу. Цікаві статистичні показники намагатимемося вмістити у сам текст про легіонерів, позбавивши вас "сухості" і об’ємності цифр.

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Коли усі ліги повернуться повноцінно, зробимо акцент на важливості. Якщо футболіст в умовній Вірменії чи Латвії на поле не виходив або навіть не відзначався чимось особливим, згадувати про нього не будемо з метою економії часу і знову таки для зменшення кількості тексту.

В усьому іншому – традиційно охоплюватимемо усі європейські ліги, де виступають наші земляки. У новому сезоні дуже уважно стежитимемо за Шотландією зі Шведом, Португалією з Бондаренком, а також оновленою Угорщиною з чималою кількістю українців.

Якщо вести мову про звітний тиждень, то подій за участю наших земляків вистачало: в Бельгії українці зчинили справжній фурор, чимало забивали в Кубку Білорусі, в Литві красивий гол забив Бушман, в Угорщині – Шестаков, а в Казахстані – Степанюк. Надійно у воротах у Швеції відіграв Левченко, якісно вступив у гру в Хорватії Льопа, відмінно дебютував у Португалії Бондаренко, а Зінченко здобув четвертий трофей за рік в Англії.

Англія

Перший офіційний матч у новому сезоні провів Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Українець відіграв весь матч за Суперкубок Англії проти Ліверпуля (1:1), а згодом реалізував свій пенальті у післяматчевій лотереї. Зінченко отримав високу оцінку і підняв над головою черговий трофей.

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Німеччина

Минулого понеділка стартував сезон у другій Бундеслізі, де виступає Санкт-Паулі Бориса Тащі. У заявку нової команди одесит поки не потрапляв – він травмований.

Бельгія

Другий тур Ліги Жупіле виявився багатим на події для українців. Тріо Ігор Пластун-Роман Безус-Роман Яремчук у складі Гента стали творцями розгрому Ейпена (6:1). Все почалося на 2-й хвилині – здавалося, Пластун заб’є свій перший гол за Гент, втім в протоколі зустрічі взяття воріт кваліфікували, як автогол.

Далі був дубль Безуса і реалізований Яремчуком пенальті. Після матчу Ігор Пластун оригінально прокоментував гольову феєрію: "Це була маленька українська вечірка".

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Андрій Бацула відіграв перший тайм поєдинку з Шарлеруа. Українець пішов з поля з жовтою карткою в пасиві, коли його Кортрейк поступався 0:1 через пенальті, який він, власне, і "організував" у свої ворота. Андрій всіляко уникав зустрічі м’яча з рукою, проте після перегляду VAR рефері вказав на позначку.

Наприкінці зустрічі Кортрейк врятувався від поразки – 1:1.

Едуард Соболь посприяв розгрому Брюгге у протистоянні із Сент-Трюйденом (6:0). В п’ятницю українець провів на полі весь поєдинок, втім результативними діями не відзначався.

Данія

Жахливо почав сезон Есб’єрг Юрія Яковенка. Спочатку вилетів з Ліги Європи від солігорського Шахтаря, а в чемпіонаті за 4 тури спромігся на одне очко. На вихідних команда українця поступилася Оденсе (0:1). Яковенко відіграв усі 90 хвилин і отримав жовту картку. В середині першого тайму нападник міг забивати, проте замість удару по м’ячу, Юрій буцнув кіпера і отримав попередження.

Фінляндія

Відпочивав на вихідних Сейняйокі Дениса Олійника. Наступний матч команда українця зіграє 10 серпня. В активі Олійника 7 голів у 16 поєдинках і він ділить п’яту сходинку в перегонах бомбардирів місцевої ліги.

Швеція

Насичений матч у воротах Ескільстуни провів Ігор Левченко. Він пропустив один гол від Естерсунда і ще одного разу пролетів повз м’яч після подачі з флангу. Решту часу наш кіпер демонстрував впевненість і стабільність. Ще до перерви Левченко виграв вихід віч-на-віч, а згодом здійснив ще кілька сейвів (один з них ціною ушкодження – ось він на фото).

Партнери Ігоря в атаці не підвели – забили двічі і вирвали гостьову перемогу на останніх секундах гри (2:1). Попри це, Ескільстуна йде передостанньою у шведській лізі.

Шотландія

На тижні феєрично дебютував за Селтік Мар’ян Швед. Вихованець Карпат відзначився забитим голом у кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів проти Нимме Калью (2:0).

На вихідних українця не було у заявці кельтів на прем’єрний матч чемпіонату Шотландії, однак на відповідальний матч у середу з Клужем Мар’ян повинен бути у строю.

Португалія

В понеділок свій перший матч за Гімараєш зіграв Валерій Бондаренко. Його нова команда зустрічалася в рамках Кубка ліги з друголіговим Фейренсе і перемогла 1:0. З радістю відзначаємо, що єдиний гол вже на 10-й хвилині забив українець!

Чехія

Слован поступився вдома Сігмі (0:1). Усі 90 хвилин відіграв Тарас Качараба, а дебютант Ахмед Алібеков вступив у гру на 59-й хвилині, коли єдиний гол в матчі вже було забито.

Олександр Азацький провів на полі весь матч проти Словацко (0:1) і отримав жовту картку. Безпосередньої провини Азацького у пропущеному голі Зліна немає.

Сербія

Тарас Бондаренко допоміг Раднічкам перемогти Явор (2:1). Вихованець запорізького футболу провів усі 90 хвилин і отримав жовту картку.

Польща

В суботньому протистоянні Ракува та Краковії могла відбутися зустріч українців. Проте Руслан Бабенко спостерігав за грою з лави запасних, а Олексій Дитятьєв провів на полі весь поєдинок, який закінчився перемогою його команди (3:1). Український захисник участі в резонансних епізодах не брав.

Денис Баланюк вийшов у стартовому складі вперше у цьому році, однак не допоміг Віслі забити у ворота Гурніка із Ленчни. Українець був замінений на 58-й хвилині, а Вісла забила єдиний гол на 90+4 хвилині і перемогла 1:0. Денис запам’ятався дальнім пострілом, що не склав труднощів для воротаря, і ударом головою з близької відстані в перекладину.

Угорщина

Сергій Шестаков та Владислав Кулач вийшли у старті Дьошдьора та Гонведа відповідно. І треба ж цьому статися – голом відзначився не нападник, а гравець захисного плану (заради справедливості – у цьому матчі Шестаков діяв трохи вище, ніж зазвичай). До перерви команди обмінялися голами з пенальті. Проти Шестакова порушили правила у штрафному майданчику Гонведа і арбітр вказав на позначку. А на 76-й хвилині Шестаков сам забив переможний гол. Востаннє ексфутболіст Олімпіка відзначався майже три роки тому!

Після поєдинку українець отримав чимало схвальних відгуків. Мабуть, головний з них – похвала від тренера Фернандо Фернандеса на пресконференції.

Особливий матч видався в Івана Петряка. Вже на 5-й хвилині він пробивав по воротах, після чого м’яч зрикошетив до його партнера, який і відкрив рахунок. Через дві хвилини виникає момент поруч з воротами Фехервара – Петряк падає у власному штрафному майданчику. Фол в атаці? Ні, арбітр зараховує гол Капошвара – 1:1. Минає трохи менше десяти хвилин і українець бере участь у зародку атаки, яка стає результативною – 2:1. І нарешті повноцінний гольовий пас Іван оформлює у середині другого тайму. Підсумкова перемога 4:2 Фехервара і активна гра Петряка певною мірою виправляють неоднозначний старт українця у новій команді.

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Варто додати, що дебютні 60 хвилин за гостей провів вихованець Карпат Андрій Якимів. Другий гол Капошвара – його заслуга. Саме після удару Якиміва м’яч потрапив до партнера, який переправив м’яч в сітку.

Не шкодуйте трьох з половиною хвилин – подивіться хайлайти повністю, адже практично кожна гольова атака минала за участю Петряка чи Якиміва.

Андрій Нестеров дебютував з перемоги за Мезекьовешд, який здолав Залаегерсег (1:0). Оборона переможців грала жахливо (помилок Нестеров не припускався), проте всі атаки суперника розбивалися об неприступну стіну у воротах Мезекьовешда у вигляді голкіпера.

У заявці Кішварди на поєдинок з Пакшем було чотири українці, троє з яких зіграли: Антон Кравченко, Богдан Мельник і Роман Карасюк. Єдиний гол в матчі було забити після гольової передачі Кравченка, який класно зіграв з партнером у стінку.

Ференцварош Сергія Реброва через участь в єврокубках проведе свій матч з Дебреценом пізніше. Вже сьогодні на чемпіона Угорщини чекає випробування загребським Динамо.

Хорватія

Хайдук без Олександра Сватка впорався із загребською Локомотівою (3:0).

Дмитро Льопа вийшов на поле на 52-й хвилині, коли його Осієк програвав Інтеру із Запрешича 0:1. В підсумку, Осієку вдалося відповісти тричі і перемогти 3:1. До останнього гола доклався і Льопа, який вдало виконав кутовий.

Словаччина

Українські легіонери на тижні в словацькій Фортуна-лізі на поле не виходили. Данило Бескоровайний провів у заміні матч Середь-ДАК 1904 (3:1), а Артема Сухоцького не було в заявці на поєдинок Слована.

Казахстан

Руслан Степанюк вже на 10-й хвилині поєдинку забив у ворота Актобе. Українець провів на полі весь матч, а його Жетису переміг 2:1.

Продовжує розчаровувати Астана Романа Григорчука. Цього разу чинний чемпіон поступився на виїзді середняку, карагандинському Шахтарю (0:1). Євген Ткачук та Артем Барановський у складі карагандинців відіграли по 90 хвилин.

Атирау з Різваном Аблітаровим програв Тоболу (0:1). Єдиний гол команда українця пропустила після кутового – Аблітаров зіграв невпевнено під час подачі і не втримав опікуна. Однак однозначно важко сказати, чи саме Різван повинен був відповідати за футболіста, який відправив м’яч у сітку.

Білорусь

На вихідних в Білорусі відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка країни. Брестське Динамо перемогло Мінськ (3:1). У складі господарів з перших хвилин на поле вийшли Олександр Нойок та Артем Мілевський, а за гостей зіграли троє українців: Євген Чаговець, Олександр Васильєв та Владислав Насібулін. Перші два голи в матчі забили наші земляки. Спочатку відзначився Насібулін, який виконав роль холоднокровного наконечника атак.

Проте по перерві Нойок більярдним ударом зі штрафного відновив рівновагу (на відео – 03:10).

Мінське Динамо в додатковий час здолало Гомель (3:1). За гостей весь матч провів Бадрі Акубардія, а у складі столичної команди 82 хвилини відіграв Дмитро Білоног.

Богдан Мишенко та Дмитро Юсов допомогли Торпедо-БелАЗу пройти у чвертьфінал. Обидва відіграли по 90 хвилин і посприяли перемозі над Нафтаном (4:1). В активі Юсова – четвертий гол.

Дублем за мозирську Славію відзначився Максим Слюсар. Його команда здолала Вітебськ (3:1), за який весь матч провів Олег Карамушка.

Спочатку Максим реалізував пенальті, а потім відправив м’яч у ворота потужним ударом під поперечку (на відео – 02:15).

Молдова

Сфинтул Георге з Мирославом Мазуром у складі на виїзді здолав Сперанцу (2:1). 90 хвилин за Кодру провів Владислав Бобров – його команда поступилася Мілсамі (0:2).

Артем Гордієнко вийшов у старті на матч із Зімбру. Ексгравець Зорі провів на полі 58 хвилин. Після цього його команда тричі забила і тріумфувала 3:0. Ба більше, дублем відзначився гравець, який замінив Гордієнка – камерунець Роберт Тамбе.

Вірменія

На тижні в Лізі Європи Пюнік переміг Яблонець (2:1), а весь матч за вірменів провів Сергій Шевчук. Варто зауважити, що дублем у цій грі відзначився Артур Міранян, ексгравець юнацької збірної України та донецького Шахтаря.

Денис Дедечко перебрався в Арарат після російської епопеї і допоміг своїй новій команді перемогти ФК Єреван (1:0). Весь матч за тріумфаторів також відіграв Іван Спичка, вихованець запорізького футболу, який недавно пограв у окупованому Криму. За гостей весь поєдинок провів ще один українець Святослав Грабчак, який раніше виступав в Другій українській лізі.

Грузія

Повертається після місячної паузи Еровнулі-ліга. Під час перерви суттєво змінився склад українців, які виступають в Грузії. Днями стало відомо про перехід колишнього воротаря Карпат Максима Кучинського у батумське Динамо.

Український голкіпер у неділю вже потрапив на лаву запасних своєї нової команди. Батумське Динамо зіграло внічию із Ділою (0:0). За господарів весь матч відіграв Гіулі Манджгаладзе.

Тбіліське Динамо у номінально гостьовому матчі розтрощило тбіліський Локомотив (6:0). За побиттям суперника з лави запасних спостерігало тріо українців: Сергій Літовченко, Олександр Каплієнко та Михайло Шишка.

Латвія

На вихідних у Вірслізі провели тільки два поєдинки, ще один матч було зіграно в понеділок.

Данило Кучер вийшов у старті Даугавпілса на двобій з РФШ, проте на 81-й пропустив єдиний гол від свого партнера у ближній кут.

Литва

В очному протистоянні зустрілися Кауно Жальгіріс і Паневежис. Юрій Бушман та Андрій Карвацький вийшли у старті своїх команд. На 44-й хвилині Бушману вдався класний удар зі штрафного, який допоміг його команді зрівняти рахунок – 1:1. Варто зауважити, що український легіонер Кауно Жальгіріса був дуже активним і розганяв атаки своєї команди. Загалом же матч завершився результативною нічиєю 2:2.

Андрій Яковлєв перебрався з Вірменії в Литву і дебютував у новій команді. Українець відіграв перший тайм матчу проти Рітеряю. Його Паланга, яка йде останньою в лізі, поступилася 0:1.

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського після поразки в Лізі чемпіонів від Селтіка (0:2) не залишив шансів Курресаре (7:2). Андрій Маркович відіграв 60 хвилин і взяв участь в одній з гольових атак. Проте одного разу суперник забив саме з-під українця. Відзначаємо також дебют у новій команді Владислава Хомутова, який вступив у гру на 65-й хвилині.