Український голкіпер отримав тривалу дискваліфікацію за расизм

Голкіпер Вентспілса Костянтин Махновський невдовзі після переходу встиг заявити про себе з неприємної сторони.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що Дисциплінарний комітет обрав покарання для українського воротаря Костянтина Махновського, який відзначився проявом расизму.

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Футболіст змушений пропустити 10 поєдинків. Покарання розповсюджується на матчі під егідою УЄФА.

У кінці матчу кваліфікації Ліги Європи проти мальтійської Гзіри Юнайтед Махновський образив гравця суперника Амаду Самба. Після цього між футболістами стався конфлікт. Самб отримав дискваліфікацію на 2 поєдинки.

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