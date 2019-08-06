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FARE раскритиковала Зенит за расистский баннер в адрес Малкома

15:24 68 Читати українською
FARE раскритиковала Зенит за расистский баннер в адрес Малкома
Малком / ФК Зенит

Организация Football Against Racism in Europe резко ответила Зениту за баннер, который вывесили фанаты в адрес новичка Малкома.

"Дорогой Зенит! Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока Малкома, – это расизм.

Малком может уйти из Зенита уже в январе из-за проявления расизма от фанатов

Тот факт, что его вывесили не тысячи ваших ультрас, как могло бы быть несколько лет назад, – это шаг вперед. Однако расизм – это расизм. Нет смысла отрицать это. Искренне ваши, FARE", – говорится в заявлении организации.

В поединке 3 тура РПЛ против Краснодара (1:1) питерские ультрас вывесили баннер "Спасибо руководству за сохранение традиций". Ранее они просили не подписывать темнокожих футболистов.

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