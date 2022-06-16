Чемпион Суперлиги 2021/22 ведет переговоры с Шахтером о трансфере Марлона. Сам 26-летний центрбек уже дал добро на переход и согласовал условия личного контракта. Осталось договориться клубам.

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Речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. Об этом сообщил журналист Юнус Эмре Сел.

Напомним, бразилец перешел в Шахтер летом 2021-го из Сассуоло вслед за Роберто Де Дзерби. Его договор рассчитан еще на 4 года. В футболке "горняков" Марлон сыграл 22 матча, результативными действиями не отмечался. Бразилец обошелся Шахтеру в 12 млн евро.

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