Чемпионат Грузии, 12 тур

Сиони – Динамо Тб – 3:7

Голы: Н. Хорхели, 21, Л, Хорхели, 24, Табатадзе, 52 – Беленький, 4, 34, 90+2, Камара, 18, Габедава, 41, Гбеньон, 50, Осей, 57

Тбилисское Динамо на выезде разгромило предпоследнюю команду таблицы – Сиони. В первом тайме хозяева еще как-то держались, а Беленький просто разрывал. Украинец отметился двумя голами и ассистом на Камара. Особенно красив был второй гол Станислава – технично забросил мяч в девятку ворот.

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Второй тайм подтвердил преимущество Динамо. Столичная команда наколотила сопернику еще 3 гола, и Беленький не отказал себе в удовольствии оформить хет-трик.

Отдельно отметим грузинского комментатора, который не скрывал своих симпатий к украинцу, а во время третьего гола закричал "Слава Украине!" (15:00 на видео).

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