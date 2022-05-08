Український форвард відзначився хет-триком за Динамо Тбілісі – коментатор кричав "Слава Україні", коли рахунок став 7:3
Нападник Станіслав Біленький став героєм феєричного матчу у чемпіонаті Грузії.
Чемпіонат Грузії, 12 тур
Сіоні – Динамо Тб – 3:7
Голи: Н. Хорхелі, 21, Л, Хорхелі, 24, Табатадзе, 52 – Біленький, 4, 34, 90+2, Камара, 18, Габедава, 41, Гбеньйон, 50, Осей, 57
Тбіліське Динамо на виїзді розтрощило передостанню команду таблиці – Сіоні. У першому таймі господарі ще якось трималися, а Біленький просто розривав. Українець відзначився двома голами та асистом на Камара. Особливо красивим був другий гол Станіслава – технічно закинув м'яч у дев'ятку воріт.
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Другий тайм підтвердив перевагу Динамо. Столична команда наколотила супернику ще 3 голи, і Біленький не відмовив собі у задоволенні оформити хет-трик.
Окремо відзначимо грузинського коментатора, який не приховував свої симпатії до українця, а під час третього гола закричав "Слава Україні!" (15:00 на відео).
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