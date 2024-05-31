Полузащитник Краковии Яни Атанасов попал на радары Карпат, сообщает Sport.ua.

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24-летний хавбек выдал хороший сезон в польской Экстраклясе, забив 6 голов и отдав 2 ассиста в 35 матчах. По информации источника, посредником в переговорах может выступить Евгений Коноплянка, который ранее выступал вместе с Атанасовым, а ныне пробует себя в роли агента.

Напомним, Атанасов – воспитанник Академии Пандева. Успел поиграть за турецкий Бурсаспор и хорватский Хайдук. За Краковию выступает с января 2023 года. Его контракт с поляками действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, за сборную Северной Македонии Атанасов провел 16 матчей, в которых забил 2 гола. В отборе к Евро-2024 Яни играл против сборной Украины (2:3).

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