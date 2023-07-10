Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов близок к смене клубной прописки уже этим летом.

Филиппов классно начал предсезонную подготовку в составе Сент-Трюйдена – украинец забил 2 гола в четырех спаррингах, сыграв в каждом по тайму.

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Однако, по информации ТаТоТаке, руководство клуба не рассчитывает на Александра, потому что они намерены раскручивать молодых японцев или игроков из Европы. Не спасает и наличие тренера, под руководством которого 30-летний Филиппов был основным игроком в Риге. Контракт нападающего с Сент-Трюйденом истекает через год.

Отметим, что прошлый сезон Филиппов провел в составе Риги, однако немало пропустил из-за травмы – всего 2 матча и 1 гол.

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