В поединке 2-го раунда турнира 2024 Kings World Cup по мини-футболу сборная Украины была разбита японцами со счетом 1:9. Читайте отчет и смотрите видео позора в этой новости на "Футбол 24".

В ночь с 31 мая на 1 июня украинская команда UA Steel провела свой второй поединок в рамках медиалиги Kings League Infojobs. Соперником нашей сборной стала японская команда Murash.

Украина с Шевченко и рядом звезд сборной потерпела разгромное поражение в дебютном матче в лиге Пике

Состав UA Steel: Валерий Федорчук (заменял Андрея Пятова из-за травмы), Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин, Олег Шелаев.

Японцы вышли вперед первыми, но еще до перерыва нашим ребятам удалось сравнять – после прострела Коноплянки соперник срезал мяч в свои ворота. После перерыва украинская команда пропустила 2 гола до 38-й минуты, счет стал 1:3.К слову, при счете 1:1 Лебига не забил президентский пенальти, а Мораес не реализовал 9-метровый удар с отметки, когда мы "летели" 1:2.

После 38-й минуты, когда согласно правилам забитый гол любой из команд засчитывался за 2, Murash удалось оформить еще 3 мяча и довести счет до разгромного – 1:9. Как следствие, украинцы завершили свое выступление на этом турнире.

Напомним, в первой игре UA Steel уступил бразильцам из GenerationX FC со счетом 0:4.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов