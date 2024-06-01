"Львы" продолжают реорганизацию во всех звеньях перед дебютом в УПЛ.

Тренерский штаб Мирона Маркевича в Карпатах остался без еще одного специалиста, сообщает Sport.ua.

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Павел Таран, который в минувшем сезоне был тренером по физической подготовке, принял предложение из Черновцов и возвращается в Буковину, где станет ассистентом Валерия Кривенцова. Для сына легендарного Олега Тарана это будет третье пришествие в черновицкий клуб – ранее он уже работал там в весенней части сезона 2020/21, а затем весь сезон 2022/23.

По информации источника, одним из кандидатов на смену Тарану в Карпатах называют Евгения Барышникова, который с 2017 года работает тренером по физической подготовке в СК Днепр-1.

Напомним, ранее тренерский штаб Мирона Маркевича покинул его сын Остап, который уехал к семье в Испанию.

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