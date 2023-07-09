Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко поедет с основной командой в Австрию. По информации официального сайта брюссельцев, 26-летний футболист попал в список игроков, которых главный тренер Брайан Ример взял на первый сбор.

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Ранее сообщалось, что Ример принял решение заслать Михайличенко тренироваться с резервной командой, однако, по данным DH Les Sports+, изменил свое мнение. Вместо того, чтобы искать левого защитника, который составит конкуренцию 21-летнему Муссе Н'Диае, тренер решил протестировать украинца на предмет реальной способности подменять сенегальца.

Напомним, Михайличенко перешел в Андерлехт в августе 2020 года из Зари за 500 тысяч евро, но не сумел закрепиться в бельгийском клубе. Прошлый сезон он провел в аренде в Шахтере (2 гола и 5 ассистов в 32-х матчах), однако "горняки" не захотели выкладывать за игрока немалую сумму (СМИ писали об опции выкупа в 2,5 млн евро). Transfermarkt оценивает Богдана в 4 млн евро.

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