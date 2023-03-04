Евгений Сердюк забил уже шестой гол после перехода в ЦСКА 1948. Смотрите видео очередной феерии на "Футбол 24".

Болгария, Первая лига, 22-й тур

Локомотив – ЦСКА 1948 – 0:6

Голы: Кирилов, 1, Умарбаев, 42, Хелитон, 51, Сердюк, 72, 76, Чочев, 88 (п.)

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В софийском дерби ЦСКА 1948 года камня на камне не оставил от Локомотива. Гости забили сопернику шесть сухих голов, два из которых на счету украинского нападающего Евгения Сердюка.

Избиение началось уже на первой минуте, а под конец тайма ЦСКА закрепил свое преимущество. После отдыха "армейцы" забили в третий раз, а тогда слово взял наш соотечественник. Сначала он удачно сыграл на добивании, буквально запихнув сферу в сетку, а через четыре минуты в падении откликнулся на прострел с правого фланга. Пенальти на последних минутах завершил разгром соперника. К слову, украинец провел на поле 78 минут и был заменен на Ангела Бастунова.

Победа принесла ЦСКА 1948 третью строчку и 45 очков, Локомотив с 28-ю пунктами – девятый.

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