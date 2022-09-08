Лидер ультрас Днепра Евгений Переверзев, известный в фанатских кругах как Юджин, эффектно отреагировал на приезд россиян в Донецк, с 2014-го находящегося под оккупацией.

Отдельные российские телеграмм-каналы распространили фото, где фанаты Зенита привезли в оккупированный Россией Донецк бронированный автомобиль. Его якобы планируют передать подразделению Эспаньол, где против Украины воюет часть ультрас.

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Евгений Переверзев высмеял такой приезд. "Путинские петухи в России протестовать вряд ли выйдут, ведь сразу же мордой в пол и в СИЗО, зато, б***ь, привезли баннер в оккупированный Донецк. Антисистемщики. Украинский чернозем будет еще плодороднее, перемалывая эту биомассу", – написал ультрас в Twitter .

Бросается в глаза наклеенный на автомобиль баннер против FAN ID. Это система идентификации личности в русском футболе, против которой фанаты пытаются выступать против. Очевидно, на России они действительно забоялись показать свой протест, поэтому пришлось ехать на Донбасс Арену.