Лідер ультрас Дніпра Євген Перевєрзєв, відомий у фанатських колах як Юджин, ефектно відреагував на приїзд росіян в Донецьк, який з 2014-го перебуває під окупацією.

Окремі російські телеграм-канали поширили фото, на якому фанати Зеніта привезли в окупований Росією Донецьк броньований автомобіль. Його нібито планують передати підзрозділу Еспаньйол, де проти України воює частина ультрас.

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Євген Перевєрзєв висміяв такий приїзд. "Путінські півні в расєє протестувати навряд чи вийдуть, адже відразу ж мордою в підлогу і в СІЗО, зате, б***ь, привезли банер в окупований Донецьк. Антисистемники. Український чорнозем буде ще родючішим, перемелюючи цю біомасу", – написав ультрас у Twitter.

Впадає в око наклеєний на автівку банер проти FAN ID. Це система ідентифікації особистості у російському футболі, проти якої фанати намагаються виступати проти. Вочевидь, на Росії вони й справді забоялись показати свій протест, тому довелось їхати аж на Донбас Арену.