"Мы официально ушли из Героскипа 20 декабря 2023 года. В этот день состоялась последняя перед перерывом игра против Аспил Пилас, которую Героскипу проиграл – 0:3. Но они ее так и планировали проиграть, это был чистой воды договорняк, игра на контору.

Павелко угрожал владельцу украинского клуба – все из-за сенсационной победы над Кривбассом

Предыдущий президент клуба, который возглавляет общественную организацию (ОО), категорически не хотел повышения Героскипу в классе. Он использовал меня, чтобы я погасил долги в команде. Я вывел ее из Четвертой в Третью лигу, и планировал повыситься во Вторую. За это время я вложил в клуб около 320 тысяч евро. А глава этой ОО начал ставить нам палки в колеса. Он хотел, чтобы играли местные игроки, но мы их сразу убрали, потому что они не подходят для Третьей лиги, с ними бы мы точно никуда не вышли. На фоне этого у нас начался конфликт, который усилился финансовым вопросом.

Почему они не хотели выхода во Вторую лигу? Потому что во Второй лиге в команду нужно вкладывать намного больше средств и так нагло воровать уже не получится. Их все устраивало в Пятой и Четвертой лигах, где они спокойно клали себе в карман 50-70 тысяч евро в год. Руководство ГО искусственно делало так, чтобы команда упала во вторую восьмерку в турнирной таблице и боролась не за повышение в классе, а за выживание. Там они "катали игры на контору".

А относительно приобретения клуба Второй лиги Кипра Пейя 2014... Мы два месяца вели переговоры и в конце января стали владельцами. Он из одноименного района Пафоса – Пейи. Клуб хороший, постоянно находится в верхней части таблицы, но в определенный момент столкнулся с финансовыми трудностями.

За два тура до нашего прихода Пейя 2014 была в двух очках от первого места, но команда устроила забастовку. У игроков было более двух месяцев задолженности по зарплате и они не дождались инвестора, то есть нас. Перестали тренироваться. Мы договорились с ребятами, как будем выходить из этой непростой ситуации и разработали план выхода из кризиса. В следующем году будем ставить задачу выхода в высший дивизион.

Во сколько мне обошлась Пейя-2014? Это коммерческая тайна. Бюджет клуба такой же, как у меня был в Героскипу – 350 тысяч евро. Зарплата стартует от 350 евро, максимальная – две с половиной тысячи. Инфраструктура? Огромная раздевалка, баня, бассейн, спортзал, массажный кабинет. Есть два поля – одно большое игровое и рядом чуть меньше тренировочное. Стадион вмещает до пяти тысяч, но пластиковых скамеек пока нет. Однако мэрия уже подготовила проект реконструкции стадиона", – рассказал Сагиров в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Фемис в свое время владел днепровским ФК Победа. Эта команда большую часть своей истории играла в любительском первенстве Украины. В 2020 году получила профессиональный статус и заявилась во Вторую лигу, но в 2022 году из-за начала полномасштабной войны прекратила существование.

Пейя 2014 выступает во Втором дивизионе Кипра и пока занимает шестое место, имея в своем активе 32 балла. Чтобы попасть в зону повышения в классе команде не хватает 14 очков.

"Я, хлопець зі села, приїхав у Шахтар": наймолодший тренер УПЛ – про методи Блохіна та Заварова і Крим перед війною