Наталья, жена украинского арбитра и хирурга по совместительству Дмитрия Кубряка, сообщила, что ее муж находится в плену у россиян с 12 апреля. Об этом проинформировал бывший рефери Высшей лиги Александр Шамич на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что Кубряк вместе с коллегами спасали раненых в Мариуполе, где решисты и взяли его в плен. Дмитрий, несмотря на это, продолжает спасать раненых украинских воинов.

Напомним, что война, которую россияне развязали против Украины, длится уже 107-й день. За это время оккупантов выбили с северного направления, и теперь их силы сосредоточились на юге и востоке Украины.

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