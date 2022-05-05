Еще один наш соотечественник получил возможность развития в европейском первенстве.

Украинский арбитр Александр Холодило будет временно работать в итальянском футболе, сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Украинский арбитр получил назначение на матч чемпионата Польши

18-летний рефери переехал в Италию после нападения России на Украину и расположился в коммуне Корнедо-Вичентино провинции Виченца. За считанные недели ему удалось получить официальную регистрацию и членство в Итальянской ассоциации судей. Этому способствовали Комитет арбитров УАФ, Виченца и Итальянская федерация футбола. Холодило уже даже дебютировал как арбитр в чемпионате провинции Виченца U-17. Украинец приступил к изучению итальянского языка и поступил в Падуанский университет.

К слову, Холодило начал судейскую карьеру в 2016 году в чемпионате Луганской области. В 2020 году он стал арбитром чемпионата Украины U-19.

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