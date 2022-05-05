Ще один наш співвітчизник отримав можливість розвитку в європейській першості.

Український арбітр Олександр Холодило тимчасово працюватиме в італійському футболі, повідомляє офіційний сайт Італійської федерації футболу.

Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі

18-річний рефері переїхав до Італії після нападу Росії на Україну і розташувався в комуні Корнедо-Вічентіно провінції Віченца. За лічені тижні йому вдалось отримати офіційну реєстрацію та членство в Італійській асоціації суддів. Цьому сприяли Комітет арбітрів УАФ, Віченца та Італійська федерація футболу. Холодило вже навіть дебютував як арбітр в чемпіонаті провінції Віченца U-17. Українець розпочав вивчення італійської мови та вступив до Падуанського університету.

До слова, Холодило розпочав суддівську кар’єру у 2016 році у чемпіонаті Луганської області. У 2020 році він став арбітром чемпіонату України U-19.

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