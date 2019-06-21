Украинский арбитр Беккер назвал позитив от работы Коллины в Украине

Украинский лайнсмен Сергей Беккер считает, что работа Пьерлуиджи Коллины в Украине пошла на пользу арбитрам.
"Положительно оцениваю работу Коллины. Он наладил тренировочный процесс для арбитров. Судьи стали усиленно тренироваться, следить за собой, своим весом, питанием. Больше внимания стали уделять спорту и благодаря этому изменились.
Также позитив от Коллины – украинским судьям стали давать больше международных матчей. Благодаря Коллине мы почувствовали, что за арбитра, ассистента арбитра хоть кто-то может заступиться.
Ранее, выходя на матч, боялся получить негативную оценку. Получив две двойки, ты отправлялся на лигу вниз. В таких условиях судить было трудно. Коллина дал понять, что за нас есть кому постоять", – сказал Беккер в программе "Бомбардир".
Напомним, с 2010-го по 2017-й год Пьерлуиджи Коллина был куратором судейского корпуса Украины. По неофициальной информации, итальянец получал 1,3 миллиона евро за год работы.