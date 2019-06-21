Ступар: Среди отечественных арбитров нет лидеров, с которыми считались бы в Украине и за рубежом

Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар объяснил, в чем проблема украинских арбитров.

"К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что среди отечественных арбитров нет явных лидеров, с которыми бы считались, как в Украине, так и за рубежом. Я могу назвать первую десятку арбитров, которые допустили наименьшее количество грубых ошибок.

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Итак, согласно алфавита в нее вошли: Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Николай Балакин, Ярослав Козык, Максим Козыряцкий, Дмитрий Кутаков, Юрий Можаровский, Игорь Пасхал, Виталий Романов и Константин Труханов.

В свое время наш судейский корпус, как правило, пополняли известные в прошлом футболисты, которым с их опытом, было проще пробиваться наверх. Сейчас же приходит молодежь, которая часто футбол видела только по телевизору, и ей нужно гораздо больше времени для того, чтобы доказать свою профпригодность.

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Вот почему не остается ничего, кроме как запастись терпением и ждать, когда наши арбитры смогут претендовать на проведение международных топ-матчей", – цитирует Ступара "Команда №1".