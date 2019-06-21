toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Український арбітр Беккер назвав позитив від роботи Колліни в Україні

11:14 135 Читать на русском
Український арбітр Беккер назвав позитив від роботи Колліни в Україні
П’єрлуїджі Колліна / Фото ФФУ

Український лайнсмен Сергій Беккер вважає, що робота П'єрлуїджі Колліни в Україні пішла на користь арбітрам.

"Позитивно оцінюю роботу Колліни. Він налагодив тренувальний процес для арбітрів. Судді стали посилено тренуватися, стежити за собою, своєю вагою, харчуванням. Більше уваги стали приділяти спорту і завдяки цьому змінилися.

Ступар: Серед вітчизняних арбітрів немає лідерів, з якими рахувались би в Україні та за кордоном

Також позитив від Колліни – українським суддям стали давати більше міжнародних матчів. Завдяки Колліні ми відчули, що за арбітра, асистента арбітра хоч хтось може заступитися.

Раніше, виходячи на матч, боявся отримати негативну оцінку. Отримавши дві двійки, ти вирушав на лігу вниз. В таких умовах судити було важко. Колліна дав зрозуміти, що за нас є кому постояти", – сказав Беккер у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, з 2010-го по 2017-й рік П’єрлуїджі Колліна був куратором суддівського корпусу України. За неофіційною інформацією, італієць отримував 1,3 мільйона євро за рік роботи.

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу

blog_ava
Моторошний фол в чемпіонаті Іспанії – вилучений Педраса почав плакати від страху
10:23
3836
Теги
П'єрлуїджі Колліна Арбітри Комітет арбітрів УАФ Сергій Беккер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
26
хв
Еквадор
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук