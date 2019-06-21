Український арбітр Беккер назвав позитив від роботи Колліни в Україні

Український лайнсмен Сергій Беккер вважає, що робота П'єрлуїджі Колліни в Україні пішла на користь арбітрам.

"Позитивно оцінюю роботу Колліни. Він налагодив тренувальний процес для арбітрів. Судді стали посилено тренуватися, стежити за собою, своєю вагою, харчуванням. Більше уваги стали приділяти спорту і завдяки цьому змінилися.

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Також позитив від Колліни – українським суддям стали давати більше міжнародних матчів. Завдяки Колліні ми відчули, що за арбітра, асистента арбітра хоч хтось може заступитися.

Раніше, виходячи на матч, боявся отримати негативну оцінку. Отримавши дві двійки, ти вирушав на лігу вниз. В таких умовах судити було важко. Колліна дав зрозуміти, що за нас є кому постояти", – сказав Беккер у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, з 2010-го по 2017-й рік П’єрлуїджі Колліна був куратором суддівського корпусу України. За неофіційною інформацією, італієць отримував 1,3 мільйона євро за рік роботи.

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