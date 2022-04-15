Об этом рассказала Яна Винокурова – президент клуба, которая финансировала его за свой счет. На момент начала войны Мариупольчанка занимала 4-е место в высшей лиге украинского женского чемпионата.

"Мне позвонила Карина Кулаковская (тренер команды – прим. "Футбол 24") 24 февраля в шесть утра и сказала, что началась война. Сначала мы не слишком серьезно это восприняли, потому что в Мариуполе, в принципе, часто бахкало, где-то в окрестностях. Мы немного к этому привыкли, что периодически слышны выстрелы.

Шахтер выпустил на поле юного болельщика из Мариуполя, и он забил победный гол – сверхэмоциональное видео

Но когда сказали, что бомбят Киев, Харьков и другие города, мы поняли, что ситуация серьезная и не такая, как в 2014 году. Честно скажу, что не видела, кто и с какой стороны стрелял, но наибольший ущерб городу наносили авиабомбы. У украинской армии здесь нет самолетов, это только российские войска сбрасывали бомбы на жилые дома. Россия пришла на нашу территорию. Мы их не звали, защищать нас не нужно.

За последние полгода команда существовала полностью за мой счет. Я – предприниматель, потратила абсолютно все свои сбережения. Мы создали цех: лепили пельмени, вареники, блинчики. Сделали большую ставку на этот бизнес, но так получилось, что лично у меня в Мариуполе не осталось ни кафе, ни поддерживавшего нас магазина, ни пельменного цеха, который разграбили и разнесли мародеры. Нет ни домов, ничего.

Кого смогла, забрала домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана – кто-то с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора – они в России, их вывезли куда-то под Новоазовск (украинский город, который с 2014 года контролируют пророссийские сепаратисты "ДНР" – прим. "Футбол 24"). Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в Россию. Что они там будут делать – мы не знаем.

Часть осталась в подвалах. Кто-то находится в городах Украины, кто-то уехал в другие страны – Румынию, Нидерланды. Как таковой команды нет. Когда придет мир, мы обязательно вернемся", – рассказала Винокурова в интервью НВ.

Как известно, Мариуполь остается горячей точкой боевых действий. Город фактически уничтожен, но защитники украинского города продолжают героически отстаивать родную землю.

"Візьму автомат і буду шарашити": легенда Металіста з Росії знищує мудака Путіна та не ховається від обстрілів Харкова