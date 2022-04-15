На последних минутах благотворительного матча против Лехии из Гданьска Роберто Де Дзерби выпустил на замену Дмитрия Кеду. Мальчик, которому всего 12 лет, символически забил победный гол за Шахтер.

Шахтер обыграл Лехию: роскошный матч Мудрика и Ракицкого, 12-летний мальчик с Донбасса забил победный гол

Дмитрий рос в семье ярых болельщиков "горняков". Его родители были в фан-клубе и посещали матчи на Донбасс Арене, когда мальчик был совсем маленьким. После оккупации его родного Харцызска пришлось переехать в Мариуполь. Там родители видели перспективы и могли найти работу.

Однако русская орда догнала семью Дмитрия и там. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Мальчик со своими родными успели эвакуироваться и позже уехать в Польшу.

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