Шахтер выпустил на поле юного болельщика из Мариуполя, и он забил победный гол – сверхэмоциональное видео
Донецкий клуб конкретными делами демонстрирует, что его турне по Европе имеет особую миссию.
На последних минутах благотворительного матча против Лехии из Гданьска Роберто Де Дзерби выпустил на замену Дмитрия Кеду. Мальчик, которому всего 12 лет, символически забил победный гол за Шахтер.
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Дмитрий рос в семье ярых болельщиков "горняков". Его родители были в фан-клубе и посещали матчи на Донбасс Арене, когда мальчик был совсем маленьким. После оккупации его родного Харцызска пришлось переехать в Мариуполь. Там родители видели перспективы и могли найти работу.
Однако русская орда догнала семью Дмитрия и там. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Мальчик со своими родными успели эвакуироваться и позже уехать в Польшу.
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