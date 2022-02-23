Журналист Игорь Бурбас сообщил о ситуации с футболом в Украине в случае введения чрезвычайного положения.

"Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине все-таки не будет. И футбола тоже. К большому сожалению.

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Это расшифровка указа президента Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.

Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы – украинцы. Единые, сильные и свободные. Слава Украине!" – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, решение о введении чрезвычайного положения может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.

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