Украинские арбитры будут носить новую форму – повторение пути сборной
11:38 - Читати українською
Отечественные арбитры всех профессиональных лиг получили новый вариант экипировки.
Презентация новой формы состоялась во время награждения лучших рефери года, сообщает официальный сайт УАФ.
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Новым поставщиком экипировки стала Joma, которая заменила Adidas. Четыре года назад такую же рокировку совершила сборная Украины. Обновленные комплекты вскоре получат рефери УПЛ, Первой и Второй лиг Украины.
Напомним, лучшим арбитром Украины по итогам 2020 года признали Екатерину Монзуль.
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