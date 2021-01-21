Презентация новой формы состоялась во время награждения лучших рефери года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Новым поставщиком экипировки стала Joma, которая заменила Adidas. Четыре года назад такую же рокировку совершила сборная Украины. Обновленные комплекты вскоре получат рефери УПЛ, Первой и Второй лиг Украины.

Напомним, лучшим арбитром Украины по итогам 2020 года признали Екатерину Монзуль.

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