Українські арбітри носитимуть нову форму – повторення шляху збірної
Вітчизняні арбітри всіх професіональних ліг отримали новий варіант екіпірування.
Презентація нової форми відбулася під час нагородження найкращих рефері року, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Новим постачальником екіпірування стала Joma, яка замінила Adidas. Чотири роки тому таку ж рокіровку здійснила збірна України. Оновлені комплекти незабаром отримають рефері УПЛ, Першої та Другої ліг України.
Нагадаємо, найкращим арбітром України за підсумками 2020 року визнали Катерину Монзуль.
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