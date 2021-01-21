Презентація нової форми відбулася під час нагородження найкращих рефері року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Новим постачальником екіпірування стала Joma, яка замінила Adidas. Чотири роки тому таку ж рокіровку здійснила збірна України. Оновлені комплекти незабаром отримають рефері УПЛ, Першої та Другої ліг України.

Нагадаємо, найкращим арбітром України за підсумками 2020 року визнали Катерину Монзуль.

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