Евгений Арановский будет обслуживать матч Антверпен – ЛАСК в 3-м туре группового этапа ЛЕ.

На линиях главному арбитру будут помогать тоже украинцы – Владимир Высоцкий и Виктор Матяш.

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Как информирует официальный сайт УАФ со ссылкой на УЕФА, роль четвертого рефери в поединке будет выполнять Виталий Романов. Интересно, что за гостей выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко.

Сам матч группы J Антверпен – ЛАСК состоится уже в четверг, 5 ноября. Начало в 22:00.

Чеберко сыграл за ЛАСК впервые за 6 матчей и помог команде одержать сокрушительную победу