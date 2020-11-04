Євген Арановський буде обслуговувати матч Антверпен – ЛАСК у 3-му турі групового етапу ЛЄ.

На лініях головному арбітру допомагатимуть теж українці – Володимир Висоцький та Віктор Матяш.

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Як інформує офіційний сайт УАФ з посиланням на УЄФА, роль четвертого рефері у поєдинку буде виконувати Віталій Романов. Цікаво, що за гостей виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко.

Сам матч групи J Антверпен – ЛАСК відбудеться вже у четвер, 5 листопада. Початок о 22:00.

Чеберко зіграв за ЛАСК вперше за 6 матчів і допоміг команді здобути нищівну перемогу