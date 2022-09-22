УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок "сине-желтых" с армянами.

Главным арбитром матча между сборными Армении и Украины станет 34-летний португальский рефери Жоау Пинейру, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Бруно Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Андре Нарсишу. За VAR будет отвечать Луиш Годинью.

Украинцам Пинейру хорошо знаком – именно он в первом туре группового этапа Лиги чемпионов зафиксировал сенсационную выездную победу Шахтера над РБ Лейпциг (4:1), которая стоила работы Доменико Тедеско.

Напомним, поединок с армянами "сине-желтые" проведут 24 сентября в Ереване на стадионе "Республиканский". Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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