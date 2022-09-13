Второй тур третьего по престижности евротурнира состоится и с участием наших рефери.

На групповом этапе Лиги конференций в квартете D будут встречаться Кельн и Словацко. Этот матч будет обслуживать украинская бригада, передает сайт УАФ .

Фенербахче – Динамо: Луческу обвинил соперников в грубой игре и демонстративно ушел с пресс-конференции – видео эмоций

Главным арбитром будет Евгений Арановский, а помощниками на линиях будут Виктор Матяш и Валентин Куцев. Роль четвертого рефери будет выполнять Ярослав Козик.

Для Арановского это будет второе судейство в Лиге конференций. Впервые он работал на матче этого турнира в октябре прошлого года – встреча Карабаха и Кайрата.