Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги конференцій
Другий тур третього за престижністю євротурніру відбудеться і за участю наших рефері.
На груповому етапі Ліги конференцій у квартеті D зустрічатимуться Кельн та Словацко. Цей матч обслуговуватиме українська бригада, інформує сайт УАФ.
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Головним арбітром буде Євген Арановський, а помічниками на лініях будуть Віктор Матяш та Валентин Куцев. Роль четвертого рефері виконуватиме Ярослав Козик.
Для Арановського це буде друге суддівство у Лізі конференцій. Вперше він працював на матчі цього турніру у жовтні минулого року – зустріч Карабаха й Кайрата.
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