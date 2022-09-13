Другий тур третього за престижністю євротурніру відбудеться і за участю наших рефері.

На груповому етапі Ліги конференцій у квартеті D зустрічатимуться Кельн та Словацко. Цей матч обслуговуватиме українська бригада, інформує сайт УАФ.

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Головним арбітром буде Євген Арановський, а помічниками на лініях будуть Віктор Матяш та Валентин Куцев. Роль четвертого рефері виконуватиме Ярослав Козик.

Для Арановського це буде друге суддівство у Лізі конференцій. Вперше він працював на матчі цього турніру у жовтні минулого року – зустріч Карабаха й Кайрата.

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