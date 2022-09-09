Лига конференций набирает обороты, но не во всех матчах гарантирует ливень голов.

Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Группа E

Вадуц – Аполлон – 0:0

Группа Н

Базель – Пюник – 3:1

Голы: Малес, 23, Бургер, 54, 76 – Дашян, 27

Слован – Жальгирис – 0:0

СК Днепр-1 завершает первый тур на дне своей группы. Украинцы проиграли АЗ, а в параллельном матче Вадуц и Аполлон расписали ничью. Поединок в Лихтенштейне голов не подарил, команды на двоих нанесли всего 14 ударов.

Вакуленко, Братков и Карасюк проиграли с Пюником в Швейцарии. Базель забил три, а армяне ответили одним. Братков и Вакуленко вышли в стартовом составе (Антон получил желтую карточку), а Карасюк появился на замену. Пюник также замыкает таблицу группы, потому что Слован и Жальгирис разошлись нулевой ничьей.

СК Днепр-1 проиграл АЗ в дебютном матче в Лиге конференций