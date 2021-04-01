Пабло Буено, агент 21-річного бразильця, розповів, як гравець зустрівся зі своєю майбутньою обраницею.

Лунін побрався із коханою – зірка Реала привітав екс-холостяка

"Як так сталося, що Тете одружився з українкою? Кохання. Познайомились в церкві у Києві. Там бразильський пастор. Таня вже добре говорить португальською. Зустрічались, а потім побрались", – пояснив Буено в інтерв'ю Бомбардиру.

Нагадаємо, раніше з українками одружились грузинський центрбек Шахтаря Давид Хочолава, а також колишній тренер Паулу Фонсека.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський