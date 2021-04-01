Українка завоювала серце Тете у церкві – відомо, яка мова панує у сім'ї
22:41 - Читать на русском
Легіонер Шахтаря Тете став черговою "жертвою" чар українських дівчат.
Пабло Буено, агент 21-річного бразильця, розповів, як гравець зустрівся зі своєю майбутньою обраницею.
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"Як так сталося, що Тете одружився з українкою? Кохання. Познайомились в церкві у Києві. Там бразильський пастор. Таня вже добре говорить португальською. Зустрічались, а потім побрались", – пояснив Буено в інтерв'ю Бомбардиру.
Нагадаємо, раніше з українками одружились грузинський центрбек Шахтаря Давид Хочолава, а також колишній тренер Паулу Фонсека.
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