"Не послушали ван Леувена, который хотел забрать из Зари Назария Русина. Сознательно не подписали Богдана Михайличенко. Как по мне, украинизация Шахтера закончилась.

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Ван Леувен хотел, чтобы Назарий Русин перешел в Шахтер, однако отказались. Была эта возможность, но решили, что в прошлом сезоне слишком сильно украинизировали команду, поэтому ее нужно возвращать в то русло, в котором она была еще лет 5-6 назад. Это дело Шахтера.

По Богдану Михайличенко есть интересная информация. У Шахтера была опция обязательного выкупа за 4 млн евро, если он сыграет определенное количество матчей. Там, мне кажется, полпроцента не хватило Михайличенко, чтобы его выкупили у Андерлехта за 4 миллиона. То есть, сознательно во второй части чемпионата просто "зачехлили" Михайличенко. Шахтер не хотел тратить на него деньги. Мне это странно. Но, с другой стороны, можно потратить на молодых, талантливых бразильцев, которые заиграют и их можно продать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Андерлехт все-таки попрощался с Михайличенко – новым клубом украинца стало загребское Динамо. Хорватам Богдан обошелся в 800 тысяч евро. Что касается Русина, то нападающий в сезоне 2022/23 стал одним из лучших бомбардиров УПЛ, забив 13 голов.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?