"Горняки" решили сменить дислокацию и переехать из Польши в Германию.

Шахтер будет играть свои домашние еврокубковые матчи в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион, сообщает Bild.

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Горняки" обратились к ФК Гамбург с запросом о проведении матчей и уже имеют договоренность об аренде стадиона с долей доходов от билетов. К слову, домашняя арена "динозавров" может вместить 57 тысяч зрителей. Отмечается, что украинский клуб также вел переговоры с Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном относительно использования стадиона.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер проводил еврокубковые матчи в Варшаве. По итогам предыдущего чемпионата дончане завоевали золото УПЛ и напрямую вышли в групповой турнир Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 31 августа).

Гамбург сейчас выступает во второй Бундеслиге. Последний раз Фолькспаркштадион принимал матч Лиги чемпионов в далеком 2006 году. Тогда в декабре Гамбург одолел московский ЦСКА со счетом 3:2.

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