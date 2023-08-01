"Не послухали ван Леувена, який хотів забрати із Зорі Назарія Русина. Свідомо не підписали Богдана Михайліченка. Як на мене, українізація Шахтаря закінчилася.

Шахтар визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Ван Леувен хотів, щоб Назарій Русин перейшов у Шахтар, проте відмовилися. Була ця можливість, але вирішили, що минулого сезону занадто сильно українізували команду, тому її потрібно повертати в те русло, в якому вона була ще років 5-6 тому. Це справа Шахтаря.

Щодо Богдан Михайліченка є цікава інформація. Шахтар мав опцію його обов'язкового викупу за 4 млн євро, якщо він зіграє певну кількість матчів. Там, мені здається, пів відсотка не вистачило Михайліченку, щоб його викупили в Андерлехта за 4 мільйони. Тобто, свідомо у другій частині чемпіонату просто "зачохлили" Михайліченка. Шахтар не хотів витрачати на нього гроші. Мені це дивно. Але, з іншого боку, можна витратити на молодих, талановитих бразильців, які заграють і їх можна продати", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Андерлехт таки попрощався з Михайліченком – новим клубом українця стало загребське Динамо. Хорватам Богдан обійшовся у 800 тисяч євро. Що стосується Русина, то нападник у сезоні 2022/23 став одним із найкращих бомбардирів УПЛ, забивши 13 голів.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?