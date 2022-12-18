Защитник Александр Азацкий продолжит свое заграничное путешествие, но в другой стране.

Арка Гдыня официально сообщила о подписании украинца на правах свободного агента. Контракт вступит в силу 1 января и будет рассчитан до лета 2025 года.

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Последние 2 года Азацкий защищал цвета Динамо Батуми. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, а нынешний завершила на втором месте, уступив тбилисскому Динамо. Азацкий был важной частью этих успехов – 70 матчей, один гол, 3 ассиста. Впрочем, стороны не продлили контракт.

Добавим, что Арка Гдыня выступает во втором по силе дивизионе Польши. Новый клуб Азацкого идет на шестом месте, дающем право на участие в плей-офф за повышение.

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