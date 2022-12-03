Лига Еровнули, 36 тур

Динамо Батуми – Торпедо Кутаиси – 2:2

Голы: Панцулая, 35, Вацладзе, 90+2 – Бугридзе, 42, Арабидзе, 66 (пен.)

Динамо Тбилиси – Гагра – 2:1

Голы: Схиртладзе, 28, Влад Омар, 66 – Макацария, 73

Дила Гори – Самгуртали – 3:0

Голы: Капанадзе, 30, Гейл, 69, Спандерашвили, 90+1

Перед последним туром оставались открытыми вопросы золотых и бронзовых медалей. За чемпионство заочно сражались два Динамо – Тбилиси опережало Батуми на одно очко. Битва за третье место выглядела еще жарче, поскольку Дила под руководством Андрея Демченко также на один пункт отставала от Самгуртали, который как раз приехал в гости.

Украинец покинул клуб из Ирландии – он присоединился к чемпионству

На вершине ничего не изменилось. Динамо Тбилиси одолело аутсайдера Гагру и не дало ни единого шанса Батуми, которое еще и поделило очки с Торпедо. Дила же вырвала "бронзу" из рук Самгуртали. Подопечные Демченко эффектно разгромили конкурента, доказав свое преимущество. Полностью повторился прошлогодний пьедестал, только два Динамо обменялись местами.

В составе всех призеров есть украинцы. За Тбилиси выступает нападающий Станислав Беленький, с 10 голами оказавшийся в топ-5 бомбардиров чемпионата. В последнем туре он оформил ассист и может готовиться к выступлению в квалификации Лиги чемпионов.

Цвета Батуми защищает Александр Азацкий, а Дила, кроме тренера Андрея Демченко, имеет хавбека Юрия Батюшина. Все они будут играть в квалификации Лиги конференций.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою