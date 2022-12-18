Захисник Олександр Азацький продовжить свої закордонні мандри, але в іншій країні.

Арка Гдиня офіційно повідомила про підписання українця на правах вільного агента. Контракт набуде чиності 1 січня і буде розрахований до літа 2025-го.

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Останні 2 роки Азацький захищав кольори Динамо Батумі. У минулому сезоні команда стала чемпіоном, а нинішній завершила на другому місці, поступившись тбіліському Динамо. Азацький був важливою частиною цих успіхів – 70 матчів, один гол, 3 асисти. Втім, сторони не продовжили контракт.

Додамо, що Арка Гдиня виступає у другому за силою дивізіоні Польщі. Новий клуб Азацького йде на шостому місці, яке дає право на участь у плей-офф за підвищення.

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