Сандерленд на своем официальном сайте объявил о подписании 17-летнего украинца. Это произошло ровно через неделю, как о соглашении отчитался Колос. Контракт Тутерова рассчитан на 2,5 года, сообщает пресс-служба "котов".

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Отмечается, что Тимур занимается в составе команды U-18. Ожидается, что он будет активно вовлекаться в работу с 20-летними, а также будет участвовать в тренировках главной команды Сандерленда. Кстати, в Украине Тутеров провел 15 матчей в молодежном первенстве, в которых отличился 7 голами.

Напомним, что Сандерленд 6 раз становился чемпионом Англии, но сейчас переживает не самое лучшее время. Команда соревнуется в Чемпионшипе, где в нынешнем сезоне не находится среди претендентов на повышение в классе.

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